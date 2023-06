Sgarbi a Udine: «È una città importante, la apprezzo molto: ho insegnato qui 40 anni fa»

«Se dovessi comprare una casa in Friuli sceglierei Cividale», ha ammesso in avvio del dialogo con la giornalista Valentina Bearzi. A margine dell’evento, Sgarbi si è soffermato sulla cosiddetta direttiva sulle case green, con l’Europa che vorrebbe imporre l’efficientamento energetico degli edifici nei Paesi membri. torna sempre volentieri in Friuli, lui che tra il 1984 e il 1988 è stato professore di “Storia delle tecniche artistiche” nella prima facoltà d’Italia di Conservazione dei beni culturali, all’Università di Udine. Martedì 20 giugno il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura è stato invitato in castello dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali, per la presentazione dell’Osservatorio immobiliare del Fvg. «Udine è una città importante. La apprezzo molto. Ho insegnato qui 40 anni fa». (servizio di Alessandro Cesare)

02:07