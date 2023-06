A Udine tornano i film all’aperto: il cartellone e dove vederli per tutta l’estate

Ritorna il cinema all’aperto nel giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio. Da lunedì e fino a giovedì 31 agosto, gli udinesi potranno godersi un film diverso ogni sera, tra primissime visioni, cult, omaggi, blockbuster, eventi, rassegne e, ovviamente, una panoramica sui numeri uno della stagione appena conclusa. Grande schermo, grandi titoli e 300 posti incorniciati da alberi e roseti, dunque, sotto il segno del Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2023) e del Cec – Centro espressioni cinematografiche.

I riflettori si accenderanno lunedì alle 21.30 con un doppio appuntamento: “L’estate è finita – Appunti su Furio”, l’emozionante corto di Laura Samani prodotto dal sistema delle mediateche del Friuli Venezia Giulia, all’interno del progetto Memorie animate di una regione, e l’attesissimo capolavoro indie “Aftersun”, folgorante esordio della regista scozzese Charlotte Wells. Due opere lontane fra loro, per durata e per spirito, ma accomunate dallo struggimento per i ricordi felici e dalla seduzione, anche complessa, della memoria.

La prima metà del calendario, quella che si chiuderà il 30 luglio, vedrà brillare tre dei titoli hollywoodiani più attesi in assoluto, cioè “Indiana Jones e il quadrante del destino” (mercoledì 28 giugno), “Mission: Impossible – Dead Reckoning” (12 luglio) e “Barbie” (20 luglio). Questi super giganti dovranno comunque vedersela con un’imperdibile anteprima nazionale: martedì 25 luglio, infatti, il regista romagnolo-triestino Andrea Magnani accompagnerà al giardino Loris Fortuna la sua nuova commedia stralunata “La lunga corsa” interpretata da Adriano Tardiolo (Lazzaro Felice) e Barbora Bobulova (Il sol dell’avvenire) e distribuita dalla friulana Tucker film.

Numerosi i percorsi tematici che attraverseranno il programma: da La lunga estate cult, dove troveranno spazio film leggendari come “Ziggy Stardust&The Spiders from Mars” o “Blade Runner” (special guest la replicante Joanna Cassidy), a Cinema e territorio, colpo d’occhio appassionato e appassionante sulle nostre radici. E ancora. Da #UdineHorror, dove scintillerà il restauro in 4K di “Profondo rosso”, a La forma del desiderio, irresistibile itinerario dentro l’universo pop del primo Almodovar, fino alle proposte per le famiglie, per gli amanti del cinema made in Italy e per gli amanti dei gialli e dei noir.

Tutti i film italiani ed europei aderiranno alla campagna Cinema revolution (i titoli sono marchiati sul programma con la lettera “R” e ogni biglietto costerà soltanto 3,50 euro). In caso di maltempo le proiezioni si terranno al cinema Centrale. Chiunque vorrà presentarsi al giardino Loris Fortuna con il proprio animale domestico o con la propria bicicletta, sarà il benvenuto.

I primi spettacoli

Dopo il debutto di lunedì, martedì è in programma Spider-man-Across the spider-verse, mercoledì Indiana Jones e Il quadrante del destino, giovedì Le otto montagne, venerdì Io vivo altrove con Giuseppe Battiston. Le proiezioni di luglio prendenranno il via sabato primo luglio con Ernest e Celestine-L’avventura delle 7 note, per proseguire domenica con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, lunedì con Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, martedì con Guardiani della galassia volume 3, mercoledì con Ziggy Stardust&The spiders from mars, il film con David Bowie. Giovedì 6 luglio, invece, sarà proiettato L’ultima notte d’amore di Andrea Di Stefano, venerdì Gli spiriti dell’isola, sabato Everything everywhere all at once e domenica 9 luglio Che ho fatto io per meritare questo?