Musica classica all’alba per salutare l’estate: il concerto al Faro rosso di Lignano

È stato un successo, che ha richiamato un pubblico ancora più grande dell’anno scorso. Il concerto del Solstizio a Lignano Sabbiadoro, al Faro Rosso si sta consolidando come uno degli eventi più apprezzati della stagione.



Alle 5 del mattino sono state circa 3 mila e 500 le persone che si sono radunate sulla spiaggia libera per lasciarsi inebriare dalle suggestioni dei giovani musicisti dell’Accademia d’Archi Arrigoni diretti dal maestro Domenico Comisso.

Dopo l’inno di Mameli, suonato per celebrare i 120 anni dalla nascita del primo stabilimento balneare, si è aperto un programma ricco e appassionante che è partito da Mozart, con la celeberrima “Eine Kleine Nachtmusik” per passare, ovviamente a Vivaldi con “Estate”e con il suo “Concerto per due violini in la minore” per il quale sono stati invitati i violinisti solisti Christian Sebastianutto e Francesco Comisso.Grandi applausi per tutti, mentre il vento, che all’inizio dell’esibizione soffiava sulla spiaggia, iniziava a calmarsi, lasciando godere ai presenti un assaggio del sole del mattino. La seconda parte del concerto é stata dedicata alla musica moderna con una serie di tanghi tra i quali “La Cumparsita” di Rodriguez che è un tango uruguagio e poi i classici “Meditango”, “Libertango” e “Oblivion” di Piazzolla. Chiusura con una rarità, la canzone “Estrellita” di Manuel Ponce.

Grande soddisfazione per l’associazione Insieme per la musica, che ha visto di anno in anno crescere un pubblico appassionato, che ama l’idea di assistere a un concerto di musica classica in un contesto del tutto informale.