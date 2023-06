Elicottero militare precipita in Croazia, due morti

ZAGABRIA. Ha perso improvvisamente quota, schiantandosi sul terreno. Un elicottero militare unghereseo è precipitato poco dopo mezzogiorno di mercoledì 21 giugno nei pressi di Pakovo Selo, nella regione di Sebenico e Knin, in Dalmazia (Croazia), a circa 70 km in linea d’aria a nord di Spalato.

Stando alle prime informazioni sono stati ritrovati i corpi di due dei membri d’equipaggio mentre sono in corso le ricerche della terza persona che si trovava a bordo del velivolo, che si trovava in zona per lo svolgimento di attività di addestramento.

Il velivolo militare si è schiantato in una zona disabitata e difficilmente accessibile, prendendo fuoco una volta impattato il terreno.

Alle ricerche prendono parte un elicottero Mi-171 Sh e un aereo Pilatus dell’aeronautica militare croata. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa.

Secondo una prima ricostruzione l’elicottero avrebbe urtato il cavo della zipline posizionata sopra il canyon del fiume Čikola (Cigola).