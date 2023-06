Nuova condanna

Esce dal carcere e tre giorni dopo tenta di rapinare un anziano in strada: giovane torna in cella

Un 26enne era stato arrestato per reati inerenti la detenzione e la cessione di stupefacenti: ricevuto il foglio di via da Pordenone è finito nuovamente in manette a Genova

Ilaria Purassanta