Esame di maturità, è il giorno della prima prova per 9 mila studenti in Friuli

Sono 9.230 i maturandi che da oggi affronteranno l’esame di Stato in regione, nelle 267 commissioni degli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia.



La novità 2023 è per gli istituti professionali: la mini-rivoluzione negli Ipsia sarà nella seconda prova scritta di indirizzo, che verrà costruita con la cornice nazionale, inviata nel plico dal ministero dell’Istruzione e sui percorsi scelti dalle commissioni, scuola per scuola.

Meloni ai maturandi: "Ricordate che siete padroni del vostro destino"



I numeri

Il ritocco ai numeri del ministero dell’Istruzione potrà ridurre i maturandi sulla base dei “non ammessi” all’esame negli scrutini, oppure di quelli che si sono ritirati, cioè poche unità: ufficialmente in regione sono 9.055 interni e 175 esterni. In dettaglio nelle statali 8.989 interni e 154 esterni.

Per le scuole paritarie i candidati sono in tutto 241 (220 interni e 21 esterni). Sulla piattaforma web ministeriale risultano 13 candidati esterni al liceo paritario Volta di Udine, tre al Vendramini di Pordenone, due al Bearzi, uno al Bertoni a Udine e altri due al Naonis studium di Pordenone. Le commissioni sono “miste”: tre esaminatori esterni, altri tre interni e il presidente-notaio è in arrivo da un’altra scuola.

La formula è nota e titoli di coda sull’esame di Stato entro il 10 luglio, senza l’incubo dei contagi Covid di un anno fa che si è dissolto come il virus.





Tra preghiere e riti

La tranquillità di dirigenti e professori, come al solito, non è condivisa dagli studenti. Tra chi ha cominciato a restare sveglio le notti per ripassare e chi si affida al web per il toto tema, c’è anche chi si sta attrezzando per cercare di copiare, almeno per le due prove scritte.



A dirlo sono gli stessi studenti, 1.000 ragazze e ragazzi intervistati dal portale Skuola. net. I potenziali “copioni” si stanno attrezzando sia con stratagemmi tradizionali sia strettamente connessi con la tecnologia, con le metodologie analogiche che però restano più popolari di quelle digitali.



Infatti, 9 su 10 preferiscono un approccio classico, con i bigliettini miniaturizzati a farla da padrone. Il 40% li sta preparando per nasconderli in ogni luogo possibile: addosso, mimetizzati nelle etichette delle bottigliette d’acqua, dentro il fodero della calcolatrice, sotto la sedia o il banco oppure dentro le penne.



Seguono gli appunti scritti sul dizionario (17%) o su fogli protocollo precompilati, da scambiarsi con i compagni d’avventura confondendoli tra quelli ufficiali (11%). Minore è, invece, la confidenza con i metodi tecnologici: a sfruttarli saranno 3 studenti su 4.

Per quanto riguarda il suo sviluppo, si segue la tradizione. Anche la Maturità 2023 inizierà con la prova di Italiano: l’appuntamento è fissato per il 21 giugno alle ore 08:30. Lo scritto “in lingua” è il primo step e ripropone l’impianto previsto dall’ultima riforma organica dell’esame degli ultimi anni: 7 tracce relative a tre tipologie di prova. I maturandi potranno, infatti, quindi scegliere tra due possibili analisi del testo; tre produzioni di un testo argomentativo e, infine, due temi di attualità.



La seconda prova

Il 22 giugno - sempre alle 08:30 - sarà poi la volta della seconda prova, lo scritto “di indirizzo” che verte su una delle materie caratterizzanti il percorso di studi e che, come detto, torna “nazionale”, con le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione (nel 2022 furono preparate dalle singole commissioni). Solo che, a differenza di quanto prevede la normativa di riferimento - che apre alla doppia materia, laddove ce ne sia più di una caratterizzante - stavolta, per il ritorno dell’esame completo, si è deciso di selezionare una sola materia per indirizzo. Ci saranno: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico, Inglese al Linguistico, ecc..



Il colloquio orale

L’ultimo gradino che separa gli studenti dall’agognato diploma consiste nell’ormai consolidato colloquio orale. Proprio questo passaggio è stato l’unico metro di misura in mano agli insegnanti per saggiare le competenze dei maturandi nel 2020 e nel 2021, quando al posto dell’esame tradizionale fu introdotto il maxi-orale. Tornato in versione “standard” già dallo scorso anno, vista la reintroduzione degli scritti.

L’orale si struttura in vari passaggi. Si comincia con l’analisi, da parte del maturando, di uno spunto proposto dalla commissione: solitamente si tratta di un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema; in questa fase, il candidato verrà messo nelle condizioni di costruire, partendo proprio dal materiale della commissione, un discorso logico di senso compiuto che sappia spaziare tra le diverse discipline, con collegamenti mirati.



Successivamente, si passerà alla disamina dei momenti scolastici più significativi, a cominciare dal PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), con una breve relazione da parte del candidato circa la prima esperienza lavorativa vissuta. Infine, la commissione verificherà le competenze del candidato nell’ambito dell’Educazione Civica. Per concludere con la discussione sui compiti scritti, per vedere se il candidato riesce a comprendere gli errori ed, eventualmente, a trovare la soluzione corretta.



Il punteggio dell’esame 2023

Anche i punteggi delle singole prove tornano all’interno dei confini disegnati dalla legge generale. Per la carriera scolastica - che si concentra sulla media dei voti dell’ultimo triennio delle superiori - si potranno ottenere al massimo 40 crediti.



Mentre le tre prove d’esame (i due scritti più l’orale) avranno tutte uguale punteggio massimo: 20 punti. Alla fine, i più bravi, potranno arrivare all’obiettivo dei 100 punti su 100 (la soglia minima di successo è sempre 60/60). Inoltre, la commissione avrà la facoltà di attribuire 5 punti bonus ai candidati migliori con le migliori performance, a condizione che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti su 40 e un risultato nelle prove di esame pari a 50 punti su 60. A chi ha ottenuto il massimo in tutti i passaggi dell’esame (crediti scolastici compresi), la commissione - con una decisione unanime - potrà assegnare anche la lode.