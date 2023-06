scuola

Maturità, troppo rischiose le tracce da Moravia a Quasimodo: gli studenti udinesi hanno scelto il tema su WhatsApp

I ragazzi al termine dopo la prima prova dell'esame di maturità: autori che non ci aspettavamo, pensavamo che uscisse Svevo. C’è già il timore è per la seconda prova, diversa per ciascun istituto: «Non sarà facile»

Viviana Zamarian