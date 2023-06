Udine sotto le stelle cambia format: le novità e le vie chiuse per l’estate 2023

Udine sotto le stelle cambia pelle. L’edizione 2023 della manifestazione prevede delle novità legate alla logistica e alla tempistica. Largo dei Pecile e via Poscolle, ad esempio, vedranno un coinvolgimento nella festa solo il sabato pomeriggio e la domenica. Per via Mercatovecchio, via Sarpi, via Manin e il primo tratto di via Gemona (tra largo Antonini e il caffè Caucigh) il venerdì pomeriggio e l’intera giornata del sabato. Questo per i mesi di luglio e agosto. Confermata la formula di sedie tavolini sulla pubblica via, gli operatori che aderiranno dovranno pagare un canone per l’occupazione del suolo pubblico.

«Le ragioni che hanno portato alla nascita di Udine sotto le stelle sono state superate, visto che, fortunatamente, siamo in un periodo post pandemico - ha chiarito il vicesindaco Alessandro Venanzi -. Per questo crediamo che sia il momento di apportare qualche modifica al format, dandogli nuova linfa. Da qui l’interlocuzione con le categorie economiche e con i rappresentanti dei borghi per introdurre le novità».

Tra le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a ridurre i tempi di chiusura delle strade c’è la volontà di limitare i disagi alla viabilità, venendo incontro a quegli operatori economici che per lavoro devono spostarsi lungo la città, e ai residenti. Una scelta accolta con favore da Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, presenti alla presentazione dell'evento.

«Partiamo il primo luglio in concomitanza con la notte bianca - ha annunciato Venanzi -. In questo momento mi preme riuscire a trovare al più presto una sinergia tra gli attori della città per generare un moto unitario di rilancio della nostra Udine».