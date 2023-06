È iniziata Udinestate: dal castello alle periferie, 400 eventi in tre mesi

Un programma ricchissimo con oltre 400 eventi distribuiti nell’arco di 100 giorni, da ieri, giornata ufficiale dell’inaugurazione, anche se in realtà gli appuntamenti per bambini sono già iniziati, fino al 30 settembre. In calendario tanta musica, con concerti ed esibizioni, ma anche spettacoli di danza, teatro, laboratori e giochi per i più piccoli. In centro, nelle piazze, ma anche a corte Morpurgo, sotto la loggia del Lionello fino sul colle del castello, e nelle periferie all’area verde Salgari di via del Bon, al parco Brun di piazzale Chiavris, al circolo Nuovi orizzonti, solo per citare alcuni dei luoghi dell’edizione 2023 di Udinestate.

La festa della musica

In occasione della festa della Musica che si celebra oggi, giorno del solstizio d’estate, la Fanfara alpina Julia suonerà presso la Loggia del Lionello alle 18, diretta da Flavio Mercorillo. Si apre così una lunga stagione musicale all’interno delle mure cittadine, che prosegue già venerdì nella chiesa di Sant’Andrea in piazza a Paderno e sabato nella cattedrale in piazza Duomo con i concerti curati dall’Accademia organistica udinese. Al Social garden di Cas’Aupa venerdì il concerto di Montag, il 30 giugno quello di Her Skin, venerdì 7 luglio saranno ospiti i Brucherò nei pascoli, mentre il 21 luglio i Delicatoni.

Dal 10 al 18 di luglio il festival dedicato alla musica Jazz, “Udin&Jazz”, porterà il 12 luglio Stewart Copeland a esibirsi con la Fvg Orchestra sul piazzale del castello di Udine, l’indomani, il 13 luglio, sarà la volta di Mark Lettieri in piazza Libertà, sabato 15 luglio Eliane Elias Quartet sul piazzale del castello, mentre domenica 16 luglio in piazza Libertà ci saranno Zerorchestra e The Freshman. Per “More Than Jazz” appuntamento il 10 luglio con Open Frames, Only Brass 5Et, giovedì 27 in Piazza Libertà con Petre Erskine 4Et, e il 31 luglio con Javier Girotto, Eu New Gen 5Et. Per “Armonie in città” suoneranno i fiati della Fvg Orchestra in “Only Winds” il 4 luglio, in “Rhapsody” l’11 luglio, e il 25 in “Songs and dances”, a cura della Fondazione Luigi Bon.

Sul colle del castello

Ad aprire la stagione nel piazzale del castello ci saranno i Boomdabash, la sera del primo luglio, ospiti della Notte Bianca. Sul colle si esibiranno per la serie di grandi eventi live “Udinevola”, giovedì 6 luglio Drusilla Foer, sabato 8 luglio Barabscura X, divulgatore scientifico e creator in ambito scientifico, martedì 25 luglio il comico Filippo Caccamo, e poi, tornando alla musica, Ruggero dei Timidi il 26 luglio, per chiudere con Madame la sera del 28 luglio. Per Folkest, appuntamento invece con Xavier Rudd l’11 luglio.

Il teatro

Sono molti anche gli appuntamenti in programma per quanto riguarda i palchi dei teatri udinesi. A cominciare da “Festil, il festival estivo del litorale”, dedicato alla drammaturgia contemporanea dall’Istria al Friuli, che porta sui palchi del teatro San Giorgio e Palamostre di Udine una serie di spettacoli teatrali, di musica e di danza a cura dell’Associazione culturale Tinaos e realizzati in collaborazione da Festil e Teatro Contatto 41 Estate.

La rassegna è in corso e i prossimi appuntamenti sono al teatro San Giorgio, il 26 giugno "Nel mezzo dell'Inferno" viaggio dentro alla Commedia di Dante in realtà virtuale, il 3 luglio in corte Morpurgo “Leggere Lolita a Teheran” reading a cura di Cinzia Spanò, e gli appuntamenti andranno avanti fino al 2 agosto. Inoltre, domani il palco di corte Morpurgo – che quest’anno ripropone l’elegante veste al coperto presentata lo scorso anno – ospiterà “Alfonsina, Corridora”, spettacolo di teatro e musica prodotto da Teatro al Quadrato; una settimana dopo, il 29, sarà la volta di “In Giustizia” spettacolo teatrale prodotto dall’ordine degli avvocati al teatro Palamostre.

Danza

Numerosi anche gli spettacoli coreutici e laboratori, in attesa del 7 luglio, quando ci sarà spazio per “Area danza”, il festival, unico in Friuli Venezia Giulia, dedicato alla danza Urban. Per i più piccoli c’è In Giro Giocando – Zuiant a Torzeon, la serie di appuntamenti con i giochi del Ludobus fino a fine luglio.