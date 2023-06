Usano la flex per aprire uno sportello bancomat, ma restano a mani vuote

Utilizzando una flex, hanno cercato di aprire uno sportello bancomat a Campoformido, in via Zorutti. Ma il tentativo è andato a vuoto e i malviventi, stando alle prime verifiche effettuate dai carabinieri, non sono riusciti a prendere nulla. Nemmeno una banconota.

È successo nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno alla filiale dell’istituto di credito Monte Paschi di Siena. I danni non sono stati ancora stimati. Ora sull’accaduto stanno indagando i militari del Comando provinciale di Udine.