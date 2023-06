Udine sotto le stelle cambia veste: tutte le novità e le vie coinvolte nell'edizione 2023

Udine sotto le stelle cambia pelle. L’edizione 2023 della manifestazione prevede delle novità legate alla logistica e alla tempistica. Largo dei Pecile e via Poscolle, ad esempio, vedranno un coinvolgimento nella festa solo il sabato pomeriggio e la domenica. Per via Mercatovecchio, via Sarpi, via Manin e il primo tratto di via Gemona (tra largo Antonini e il caffè Caucigh) il venerdì pomeriggio e l’intera giornata del sabato. Questo per i mesi di luglio e agosto. Confermata la formula di sedie tavolini sulla pubblica via, gli operatori che aderiranno dovranno pagare un canone per l’occupazione del suolo pubblico (Video di Alessandro Cesare)

03:10