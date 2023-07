La nuova app del Messaggero Veneto: news, quotidiano e podcast con un solo click

Tutto il giornale in un click. L’estate è arrivata e le vacanze si avvicinano: quest’anno il Messaggero Veneto si fa ancora più tascabile e con la nuova app rimanere aggiornati sulle notizie e le storie del territorio sarà un gioco da ragazzi al mare o in montagna.

Ecco allora la nuova app del Messaggero Veneto. La trovate sugli store di Android (Google Play) e iOS (App Store) per i vostri smartphone e tablet. Pensata per andare incontro alle esigenze di voi lettori e disegnata per renderla accessibile a tutti, la nuova app presenta agli utenti tre percorsi paralleli per essere sempre aggiornati, su ogni piattaforma.

La nuova app del Messaggero Veneto: news, edicola e podcast. Ecco come funziona

Le novità



Per prima cosa le nostre notizie, direttamente dalla schermata principale del vostro cellulare o del tablet, senza dover digitare l’indirizzo internet sul browser. Ma soprattutto basta problemi di accesso o login: l’app memorizzerà per voi le vostre credenziali.



Come funziona? La prima schermata che vi compare è proprio quella della homepage come la trovate qui sul sito. Basta abbassare poi lo sguardo verso il basso ed ecco il menù: facile, semplice e con tre opzioni di lettura.

La prima è quella delle NEWS. Qui trovate tutti gli articoli e le storie come una libreria pensata per chi cerca un’informazione completa e approfondita dedicata al nostro territorio. È l’intero sito del Messaggero Veneto con tutte le notizie, le interviste, gli approfondimenti e i video: dalla cronaca cittadina a quella dei comuni della provincia, dallo sport agli spettacoli, fino alle guide con le risposte degli esperti.

, dedicata a chi ama leggere il giornale e sfruttare così il lavoro di agenda e impaginazione dei giornalisti: qui potete sfogliare il quotidiano e tutti gli allegati in versione digitale. È possibile scaricare il Messaggero Veneto sin dal primo mattino per leggerla anche offline, se vi trovate in un posto dove non c’è campo. Infine ecco la sezione AUDIO, con la selezione delle produzioni di OnePodcast a disposizione per voi. Da ascoltare quando preferite: in viaggio, nei momenti liberi…

Scopri come leggere il quotidiano e ascoltare i podcast con la nuova app del Messaggero Veneto

Come si scarica?

Scaricare la app è facilissimo, basta cercare “Messaggero Veneto” negli store dei vostri telefoni o dei vostri tablet e seguire le istruzioni. Per i meno pratici qui e sui nostri canali social trovate dei video con le istruzioni passo, passo. Chi l’avesse già scaricata dovrà semplicemente aggiornarla. Con l’applicazione si rimane sempre loggati e con un solo click avrete immediatamente a disposizione le notizie della nostra provincia. L’esperienza di navigazione poi è più facile, veloce e immediata.