Commemorazione di Berlusconi in consiglio regionale: Honsell resta seduto, scoppia la bagarre

Bagarre in Consiglio regionale al momento della commemorazione di Silvio Berlusconi. Prima, infatti, il consigliere regionale dem Francesco Martines resta per scelta fuori dall’Aula. Poi Rosaria Capozzi, unica eletta grillina a piazza Oberdan, lascia il parlamentino del Fvg nel momento in cui il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, comincia il suo intervento di commemorazione.

Ma è al momento del minuto di silenzio chiesto dallo stesso Bordin che si scatena lo scontro. Furio Honsell, infatti, decide di non alzarsi in memoria di Berlusconi e alla fine del minuto stesso viene attaccato da Massimiliano Fedriga.

“L’Aula del Consiglio regionale – dice il governatore rivolgendosi all’ex sindaco di Udine – è stata svilita dal suo comportamento. Uno può pensarla diversamente, ma almeno il rispetto nell’alzarsi in piedi, in particolare nei confronti di una persona scomparsa che ha rivestito un ruolo di prim’ordine nel Paese, sarebbe stato dovuto. Lei invece ha scelto di prendersi una responsabilità gravissima svilendo il ruolo del Consiglio regionale”.

Honsell incassa, ma gli attacchi continuano e arrivano anche da Forza Italia “Se fossimo stati in Comune a Trieste ti avrei cacciato dall’Aula” tuona il consigliere azzurro Michele Lobianco, ma è Riccardo Riccardi ad alzare, pesantemente, la voce nei confronti di Honsell. “Vergognati – tuona l’assessore di Forza Italia -, sei un pagliaccio. Sei anche stato rettore dell’università del Friuli”.

Il consigliere a quel punto chiede a Bordin “Perché non li censura? Fino a quando dovrò ascoltare queste cose?”.

Pronta la replica di Riccardi: “Per tutti i prossimi cinque anni, vedrai”. Quindi Bordin sospende la seduta e il capogruppo del Pd Diego Moretti si avvicina a Honsell. “Non ci si comporta così – gli dice -. Si esce dall’Aula, se si vuole, oppure ci si alza in piedi per rispetto”.