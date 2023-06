Gattino intrappolato nel motore di un’auto, salvato dai pompieri

Salvataggio inusuale da parte dei vigili del fuoco, giovedì 22 giugno, nel territorio comunale di Brugnera. Un gattino era rimasto incastrato all’interno del vano motore di un’automobile parcheggiata sul sagrato della chiesa di Maron. L’auto era giunta a Maron dalla limitrofa provincia di Treviso.

Per liberare il felino è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pordenone, i quali, giunti sul posto, con pazienza e una particolare attenzione, hanno estratto l’animale impaurito dal vano motore dell’auto.

L’operazione è andata a buon fine e il felino è stato liberato. Non è la prima volta che nei vani motore dei veicoli si ritrovano animali: il mese scorso in Brianza in un’auto era stato rinvenuto un serpente.