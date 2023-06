Scivola sulla neve durante una discesa dal Jôf di Montasio: escursionista soccorso

Un cittadino di nazionalità austriaca del 1966 si è infortunato al seguito di una caduta durante la discesa dal Jôf di Montasio.

L'incidente è avvenuto poco sotto la Scala Pipan: l'escursionista è scivolato sulla neve prendendo velo Italia e fermandosi una trentina di metri più sotto sulle rocce ad una quota di circa 2300 metri. Nell'impatto si è procurato una sospetta frattura ad un arto inferiore. A chiamare il Nue112 il compagno di gita. La Sores ha attivato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, mentre ai Piani del Montasio erano pronte a intervenire le squadre di terra della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e i soccorritori della Guardia di Finanza. Il loro intervento non si è reso necessario perché l'elisoccorso è giunto velocemente sullo scenario calando il tecnico di elisoccorso con una verricellata di 40 metri. L'uomo è stato recuperato a bordo e condotto in ospedale. L'intervento si è svolto tra le 12 e le 13.

È in corso dalle 14 nel tarvisiano, in comune di Malborghetto Valbruna, un secondo intervento per le squadre di Cave del Predil insieme con la Guardia di Finanza per un ottantanovenne che si è allontanato da una comitiva che era in escursione al Jôf di Sompdogna. Sono iniziate le ricerche. Al momento non ci sono altri elementi. Seguirà ulteriore nota a conclusione intervento