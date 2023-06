Allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia: in arrivo temporali forti su tutta la regione

Un’allerta meteo gialla per temporari forti su tutta la regione è stata diramata dalla Protezione civile regionale.

#AllertameteoFVG ALLERTA REGIONALE N.6/2023: DALLE ORE 00:00 alle 24:00 DEL 23/06/2023 ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI FORTI SU TERRITORIO #RegioneFVG

Allerta https://t.co/zbiFXocgoG pic.twitter.com/hS2V19yLyJ — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) June 22, 2023

Il provvedimento è valido dalla mezzanotte di giovedì per 24 ore, dunque per tutta la giornata di venerdì 23 giugno.

Le previsioni dell’Osmer

L'anticiclone nord-africano insisterà sulla regione fino alla notte tra giovedì e venerdì. Venerdì una depressione atlantica con aria più fresca in quota determinerà instabilità sul nord Italia. Nel week-end alta pressione con aria più secca da nord-est.

Giovedì

Cielo sereno o poco nuvoloso con caldo afoso, specie in pianura e di pomeriggio; sulla costa la brezza mitigherà il caldo pomeridiano. Temperature eccezionalmente elevate ad alta quota con 20 gradi a 2000 m e zero termico a 4500 m.

Venerdì

Su tutta la regione cielo variabile con probabili locali rovesci e temporali. Possibile qualche isolato temporale forte. Temperatura massima in calo. Verso sera vento da nord sui monti, da nordest su pianura e costa.

Sabato

Su pianura e costa prevalenza di cielo sereno, sui monti cielo poco nuvoloso. Sulle zone orientali al mattino soffierà bora moderata che a Trieste potrebbe persistere anche in giornata, brezze altrove. L'atmosfera sarà più secca dei giorni precedenti.

Domenica

Cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti per nubi pomeridiane. Venti a regime di brezza. Zero termico a 4000 metri in aumento.