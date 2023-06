Scontro tra auto, una finisce contro il guardrail: due ferite

UDINE. Scontro tra due auto, poco dopo le 8.45 di giovedì 22 giugno, in via Lumignacco. Il bilancio è di due persone ferite trasportate in ospedale a Udine in condizioni non gravi.

L’impatto tra i veicoli, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Udine, è stato molto forte: uno dei due mezzi è finito contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine che hanno messo in sicurezza entrambi i veicoli.