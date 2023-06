Auto si ribalta: ferite le cinque persone a bordo

BUTTRIO. Cinque persone ferite e ricoverate in ospedale in condizioni serie: è questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di venerdì 23 giugno lungo la ex provinciale 14 bis a Buttrio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è cappottata. Apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanze e l'elisoccorso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo.

Quattro persone sono state trasportate con le ambulanze in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Una persona è stata trasportata in volo all'ospedale di Cattinara in codice giallo.