Cade da oltre sei metri di altezza: grave

SAN DANIELE. Stava cercando di entrare in casa dopo essere rimasto senza chiavi e, nel tentativo di raggiungere un appartamento al terzo piano, è precipitato da un’altezza di oltre sei metri.

È ciò che, secondo una primissima ricostruzione effettuata dai carabinieri, è accaduto a un trentottenne che abita nella zona di via Carso, in un complesso residenziale, a San Daniele.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato con la massima urgenza e in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

L’infortunio si è verificato attorno alle 16 di venerdì 23 giugno. Il trentottenne ferito è stato notato e soccorso da alcune persone presenti, che hanno immediatamente chiamato il Numero unico d’emergenza 112.

Quando i soccorritori hanno raggiunto via Carso, l’uomo era cosciente, ma presentava seri traumi anche alla testa.

Medici e infermieri del 118 – giunti sul posto sia con un’ambulanza, sia con l’elicottero – hanno deciso di accompagnare in volo il paziente al pronto soccorso del capoluogo friulano, seguendo il protocollo del “codice rosso”, ossia quello utilizzato nei casi in cui si teme che sia in pericolo di vita.

Le fasi dei soccorsi sono state seguite con grande apprensione dai residenti. Hanno raggiunto la palazzina anche i carabinieri del comando stazione di San Daniele, per tutti gli accertamenti legati alla ricostruzione dell’infortunio.

Stando alle verifiche preliminari condotte dai militari, il trentottenne aveva sistemato alcune cose in un appartamento attiguo e, nel frattempo, si era chiusa la porta d’ingresso del suo.

Ritenendo di poter accedere agevolmente da una finestra o da un terrazzino vicino – ulteriori accertamenti sono ancora in corso – ha tentato. Subito dopo la caduta.