Fontanini: «Lo stadio non può e non deve cambiare il suo nome»

«Il nome dello stadio è Friuli e nessuno può ne deve cambiarlo». Per l’ex sindaco Pietro Fontanini sul nome dello stadio non ci può quindi essere nessuna mediazione.

L’Udinese sostiene che la denominazione commerciale sia un’altra cosa...

«Certo è una presa in giro, sapendo che non possono cambiare il nome si sono inventati questa cosa della denominazione commerciale».

Ma perché non si deve cambiare il nome?

«Perché è un riconoscimento a questa terra per la ricostruzione dopo il terremoto e il tentativo di non rispettare la nostra storia dovrebbe provocare la reazione di tutte le istituzioni e non solo del Comune che, lo ricordo, resta il proprietario dello stadio».

L’impianto è stato dato in concessione per 99 anni quindi fino al 2112 sarà gestito dall’Udinese.

«Certo, l’Udinese ha il diritto di superficie, ma il proprietario resta il Comune e l’articolo 5 della convenzione sottoscritta nel 2013 parla chiaro».

E cosa dice?

«Viene sancito il divieto per il superficiario Udinese calcio di cambiare il nome dello stadio Friuli. Risulta quindi evidente che il denominare lo stadio Friuli con nomi diversi quali “Dacia Arena” o “Udinese arena”, costituisce un evidente errore informativo».

Il sindaco De Toni ritiene sia giusto avviare un dialogo con l’Udinese anche per risolvere i tanti contenziosi aperti.

«Anche noi ci abbiamo provato, ma dobbiamo sempre tenere presente che il Comune è un ente pubblico e non una società privata che può disporre liberamente dei propri beni e decidere anche di rinunciarci o di regalarli».

Cosa non ha funzionato?

«Ci sono diversi fronti aperti, per esempio non sono state pagate delle tasse dei rifiuti, per non parlare dell’affitto del campo di allenamento Bruseschi e del contezioso da 800 mila euro inerente alcuni lavori che l’Udinese ritiene di aver fatto e che secondo gli uffici del Comune invece sono stati eseguiti solo in parte. Tutte questioni che sono inevitabilmente seguite dall’avvocatura del Comune».

Come le insegne con la scritta Dacia Arena?

«Quelle non più perché in realtà il contenzioso si è concluso. Dopo il Tar e il Consiglio di Stato anche la Cassazione ha confermato che le insegne con la scritta Dacia Arena dovrebbero essere, anzi in realtà non dovevano mai nemmeno installarle e invece sono ancora lì».