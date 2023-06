Scontro tra due mezzi pesanti e un’auto, l’autocisterna di gpl finisce nel fosso: morto il conducente, aveva 55 anni

SPILIMBERGO. Incidente mortale oggi, venerdì 23 giugno, a Spilimbergo sulla strada provinciale 73 all’altezza della caserma di Tauriano. Qui, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un’autocisterna per il trasporto di gpl, un’auto e un camion. Il conducente dell’autocisterna, che trasportava gas, a seguito dell'urto, è rimasto incastrato sotto il veicolo e ha perso la vita. La vittima era residente in provincia di Udine: aveva 55 anni.

I Vigili del fuoco di Pordenone stanno operando con le squadre dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo supportati dalla squadra NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della sede centrale di Pordenone e sono al lavoro per estrarre la vittima, usando tutte le cautele che la situazione richiede. Sono in arrivo le squadre del nucleo regionale NBCR di Trieste e del Nucleo Regionale NBCR avanzato di Venezia per la messa in sicurezza della cisterna. Lievi ferite, intanto, per il conducente del camion, che ha rifiutato il ricovero.

Il camion dove viaggiava la vittima: dopo lo scontro è finito nel fosso



Quanto agli occupanti dell'auto, una Fiat 500, le prime informazioni parlando di una coppia di anziani. Una persona è stata ricoverata in ambulanza a Pordenone, l'altra in elicottero sempre al Santa Maria degli Angeli. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale medico e infermieristico del 118, un'ambulanza giunta da Sequals, un'auto medica arrivata dal pronto soccorso e i carabinieri per i rilievi di legge.

Coinvolta nello scontro anche un'auto sulla quale viaggiava una coppia di anziani



Secondo una prima ricostruzione, la cui veridicità è al vaglio delle forze dell'ordine, l’autocisterna condotta dalla persona deceduta avrebbe tamponato l'auto, spingendola contro il camion, e si sarebbe ribaltata nel fossato.