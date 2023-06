Scontro tra un’auto e un camion che finisce nel fosso: la macchina semidistrutta dopo l’impatto

PORDENONE. Uno scontro fra un'auto e un camion si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 23 giugno, a Pordenone in via Segaluzza, nel quartiere di Vallenoncello.

Erano le 9.45 quando, a seguito dell'impatto, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri del comando provinciale, i mezzi sono venuti a contatto. Il camion è finito in un fossato, l'auto, semidistrutta, è rimasta sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e i vigili del fuoco provenienti dalla caserma di via Interna.

In corso, al momento, la valutazione delle condizioni della persona ferita, secondo le prime informazioni una donna che si trovava alla guida del veicolo.

Il traffico lungo via Segaluzza, trafficata arteria di Vallenoncello, è stato interrotto per il tempo necessario ai soccorsi. Le forze dell'ordine hanno fatto il possibile in tal senso, per limitare i disagi