Miss Mondo Sport 2023 è Gaia Clinz di Cividale

Si è conclusa la finale nazionale di Miss Mondo con un grande successo per la nostra regione Gaia Clinz di Cividale del Friuli si è qualificata tra le TOP 5 alla finale nazionale ed ha conquistato il titolo di Miss Mondo Sport 2023.

Chiara Esposito è Miss mondo Italia 2023: la ventenne di Curti, paese con meno di 5.000 abitanti in provincia di Caserta, è stata proclamata vincitrice ieri sera a Gallipoli e rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Miss world.

La finale iniziata il 31 maggio ha visto arrivare a Gallipoli 120 ragazze di tutta Italia, il primo giugno sono state scelte le 50 finaliste e il 4 giugno le 25 finaliste che si contenderanno la coronna di Miss Mondo Italia l'11 giugno.

Due le Friulane che si sono qualificate tra le 25 finaliste: Paola e Gaia.

Gaia Clinz ha 20’anni e viene da Cividale del Friuli studentessa universitaria di diritto globale in inglese un ramo di giurisprudenza, Gaia ci dice "Sto vivendo un sogno qui a Gallipoli: sono una delle 25 finaliste nazionali di Miss Mondo Italia! È iniziato tutto come un gioco la scorsa estate a San Giorgio di Nogaro a Itinerannia, ma ora il livello si sta alzando e le emozioni vanno di pari passo, infatti si lavora sodo tutti i giorni per un solo ed unico obiettivo. Quest’esperienza, per la quale sono estremamente grata e orgogliosa, è davvero meravigliosa e la auguro a tutte le ragazze che hanno intrapreso questo percorso!"