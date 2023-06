Minaccia e ferisce con un coltello un ragazzo per farsi consegnare la pizza: individuato e arrestato

Spalleggiato da altri ragazzi, ha minacciato e ferito un suo coetaneo solo per farsi consegnare un trancio di pizza. L’incidente è avvenuto lo scorso 2 giugno a Lignano e dopo settimane di indagini, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato il giovane per rapina aggravata.

Grazie agli accertamenti dei carabinieri è stato possibile dare un nome alla persona, risultata essere minorenne. Il ragazzo quindi è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Trieste che, concordando con le risultanze investigative dell’Arma, ha richiesto al Gip del Tribunale per i Minorenni di Trieste l’adozione di un provvedimento. Il giudice per le indagini preliminari, anche in considerazione della gravità del fatto, ha deciso per la custodia cautelare in un istituto di pena minorile.

Rapine a Lignano, individuati i responsabili dai carabinieri: arrestato un giovane



Individuati i responsabili anche della rapina in centro

Sempre a Lignano, i carabinieri hanno identificato i due giovani autori di una rapina ai danni di una coppia di turisti austriaci che sono stati aggrediti e malmenati senza motivo. Per questi è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune rivierasco per tre anni, poi emesso dal Questore di Udine.

Le attività dei carabinieri a Lignano

Questa attività è l’esito degli incessanti controlli eseguiti dai Carabinieri dall’inizio della stagione estiva. Infatti, già a partire dal 1° giugno, come peraltro attuato anche negli scorsi anni, il Comando Stazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, comunque operativo durante tutto l’anno, è stato rinforzato con un consistente numero di uomini e mezzi provenienti da altri reparti del Comando Provinciale di Udine, per contribuire ad assicurare la sicurezza nella località balneare nei periodi di vacanza.

Oltre a garantire una attività preventiva dell’Arma attraverso pattuglie che operano nell’intero arco della giornata, è stato ampliato, altresì, l’orario di apertura del presidio per la ricezione del pubblico finalizzato ad agevolare i turisti e i residenti che per qualsiasi necessità hanno bisogno di rivolgersi ai Carabinieri.

In questo inizio di stagione, i militari della Stazione lignanese hanno controllato 1.048 persone e 521 veicoli, nonché risposto a 15 richieste di soccorso.

Le attività rafforzate dell’Arma dei Carabinieri nella località balneare proseguiranno per l’intera stagione estiva, con l’intento di far trascorrere ai turisti una vacanza in sicurezza.