Incidente mortale a Spilimbergo, scontro tra due tir e un'auto: muore camionista di 55 anni

Incidente mortale oggi, venerdì 23 giugno, a Spilimbergo sulla strada provinciale 73 all’altezza della caserma di Tauriano. Qui, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un’autocisterna per il trasporto di gpl, un’auto e un camion. Il conducente dell’autocisterna, che trasportava gas, a seguito dell'urto, è rimasto incastrato sotto il veicolo e ha perso la vita. La vittima era residente in provincia di Udine: aveva 55 anni. I Vigili del fuoco di Pordenone stanno operando con le squadre dei distaccamenti di Maniago e Spilimbergo supportati dalla squadra NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della sede centrale di Pordenone e sono al lavoro per estrarre la vittima, usando tutte le cautele che la situazione richiede. Sono in arrivo le squadre del nucleo regionale NBCR di Trieste e del Nucleo Regionale NBCR avanzato di Venezia per la messa in sicurezza della cisterna. Lievi ferite, intanto, per il conducente del camion, che ha rifiutato il ricovero (Videoproduzioni Petrussi/Brisotto)

00:44