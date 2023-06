Rapine a Lignano, individuati i responsabili dai carabinieri: arrestato un giovane

Controlli serrati, indagini, denunce e un arresto: i carabinieri di Lignano hanno trovato i responsabili di due rapine avvenute entrambe a giugno nella località balneare. Un minore è stato denunciato e arrestato (portato in una struttura per minori) per aver minacciato con un coltello un coetaneo che non voleva consegnargli la pizza. Foglio di via, invece, per due persone autori della rapina ai danni di una coppia di austriaci: per futili motivi, i turisti erano stati minacciati e malmenati. Ecco i dettagli dell'operazione dei militari dell'Arma.

