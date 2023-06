Sanità , altri dieci milioni per abbattere le liste d’attesa

Dieci milioni di euro per abbattere le liste d’attesa. Sono stati stanziati dalla giunta Fedriga in assestamento di bilancio, la prima manovra della seconda legislatura, per cercare di mettere una pezza a un sistema che, anche in questo caso, sconta la carenza di operatori sanitari. L’orientamento è quello di incentivare medici e infermieri che si impegneranno sullo smaltimento degli arretrati e di far leva sulla sanità privata convenzionata, affinché si faccia carico di attività che possano decongestionare ospedali e ambulatori.

«Restiamo una regione con un sistema sanitario solido, è chiaro che senza una decisione forte, con le limitazioni dovute alla mancanza di professionisti e all’invecchiamento della popolazione, siamo destinati ad arretrare», spiega l’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, convinto che senza la modifica dell’impianto invertire la tendenza sarà durissima. E se questo era il messaggio che alla fine della scorsa legislatura pensava di consegnare al suo successore, oggi si trova a dover, come ha già detto più volte, rifondare la sanità.

L’assessore auspica che si possa arrivare a un lavoro condiviso con l’opposizione, ma finora – afferma – «ho ricevuto molti segnali da ufficio reclami».

Tornando sul monitoraggio del Sant’Anna, Riccardi ricorda che «i nostri mali sono l’inappropriatezza delle prestazioni, questo significa che facciamo troppi esami, e le degenze lunghe perché teniamo troppo la gente in ospedale». L’assessore riconosce il valore della domiciliarità, un ambito a cui è stato attribuito un punteggio intermedio e che quindi può migliorare.

«Nella precedente legislatura eravamo nella fase in cui sarebbe stata necessario avviare la terza fase dopo quelle attuate da Renzulli e Fasola, ma è arrivata la pandemia e ora dobbiamo prendere decisioni importanti». Allo stesso modo Riccardi sa che il sistema sanitario deve poter contare su una maggiore dotazione digitale, tant’è che questo ambito in Friuli Venezia Giulia ha ottenuto 2,42 punti, mentre in Veneto arriva a 4,06.

«Dobbiamo accelerare, anche in questo caso serve una presa di coscienza complessiva, la maggioranza deve avere la forza di fare le sue scelte» sottolinea Riccardi lasciando intendere che, sul fronte della digitalizzazione, il problema è legato all’operatività della società Insiel.