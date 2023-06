Si scontrano sulla Pontebbana una moto e un’Ape, grave un uomo sbalzato a dieci metri

A Gemona, lungo la statale 13 Pontebbana, indicativamente all’altezza della concessionaria/officina Job, sabato 25 giugno si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e una Ape car.

La persona che si trovava nell'abitacolo di quest'ultimo veicolo, un uomo, è stata sbalzata nell'impatto a dieci metri. Sul posto sono state inviate due ambulanze. Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo che conduceva la Ape car e che è stato trasportato all'ospedale di Udine, in gravi condizioni, per un severo trauma cranico.

Ferito anche il conducente della motocicletta, ma in maniera non grave, condotto comunque all'ospedale Santa Maria della Misericordia per tutte le cure del caso.

E a Morsano di Strada di Castions di Strada, in via Trieste-incrocio viale Venezia, un uomo è caduto da una Vespa e ha riportato un trauma al volto e al capo. Ha perso momentaneamente conoscenza, poi si è ripreso.

È stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro ed è stato inviato l'elisoccorso. È stato preso in carico dal personale infermieristico ed è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine in codice giallo.