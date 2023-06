I costi della politica

Udine, tutte le spese elettorali per le amministrative: ecco i conti delle coalizioni

Primato al centrosinistra, il centrodestra è doppiato. La coalizione a sostegno di De Toni ha investito 86 mila euro, quella per Fontanini 41. In coda Marchiol (9 mila) e Salmè (7). Dai vincitori 39 mila euro solo per il personale

Cristian Rigo