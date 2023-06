Udine, in fila per portare a casa il mazzetto di San Giovanni

Oltre cento persone si sono messe in fila per riuscire a portarsi a casa il tradizionale “Mazzetto di San Giovanni”. L’evento organizzato da Brainery Academy, giunto alla dodicesima edizione, ha richiamato in largo dei Pecile a Udine molto pubblico fin dalle prime ore del mattino, per visitare gli stand collocati a ridosso di via Cosattini. (Video di Alessandro Cesare)

02:36