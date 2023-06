OSOPPO. Un infortunio sul lavoro si è verificato allo stabilimento dell'azienda Fantoni a Osoppo.

Per cause ancora da accertare, una persona, è stata trasportata all'ospedale di Udine, con l'ambulanza per l'amputazione di due falangi delle dita di una mano.

È ancora da chiarire la dinamica dell'infortunio.