La burocrazia blocca Alex Camera: sfuma il tentativo di record con l’elicottero

L’atleta pordenonese Alex Camera non è riuscito a conseguire un nuovo record mondiale anche se si tratta di una nuova impresa per l’atleta specializzato in discipline estreme dove sono necessarie particolari doti di sforzo fisico e resistenza.

Stavolta Alex per stabilire un nuovo record doveva svolgere dei particolari esercizi ginnici appeso con le braccia alla sbarra di un elicottero a molti metri di altezza : si trattava di compiere in un minuto un determinato numero di “pull up” , ossia delle trazioni alla sbarra su un piano frontale, esercizio piuttosto comune in una palestra, ma non di certo appeso sulla sbarra di un elicottero.

Esiste un precedente record stabilito da un atleta inglese che è riuscito in passato a compiere venticinque pull up in un minuto.

Il palcoscenico prescelto per questa nuova impresa sarebbe stato come sempre molto suggestivo: sulle colline di Fagagna nell’oasi naturalistica del Quadris dove nidificano le cicogne ad altri uccelli migratori in un parco naturale di 50.000 metri quadri.

Era già stato concesso il patrocinio da parte del Comune di Fagagna. Alex si è preparato alla nuova impresa con numerosi allenamenti all’estero nel corso dei quali ha superato più volte il record dei venticinque pull up, per cui si può dire che l’impresa è stata fatta.

Quando tutto sembrava pronto per ufficializzare il record, un paio di giorni prima del tentativo, ecco sorgere l’inconveniente fatale: la mancanza di una autorizzazione da parte di un ente preposto al volo ha fatto sì che l’elicottero sia rimasto sconsolatamente a terra nonostante tutta la macchina organizzativa fosse già predisposta.

L’ottenimento della autorizzazione mancante si è rivelato molto più lungo e complesso del previsto, per cui Alex ha deciso alla fine di sospendere questo tentativo per rivolgere la propria attenzione ad una nuova sfida che si annuncia ancor più difficile e spettacolare, le cui caratteristiche sono ancora top secret ma che probabilmente saranno rese note molto presto.

Si ricordano i recenti record già stabiliti da Alex Camera : il traino di due autovetture per 2.500 chili a Montereale Valcellina, il traino di quattro velivoli storici a Nervesa della Battaglia (Treviso) , il traino di un vagone ferroviario a Primolano (Vicenza) e recentemente si è opposto a due moto da cross da 450 cc l’una a Valinis (Pordenone). Altri record sono stati conseguiti in passato da Alex sul Monte Rosa e sul Monte Bianco con particolari esercizi di resistenza allo sforzo fisico (burpees).