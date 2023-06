Dalla Calabria agli Stati Uniti, il motoraduno richiama a Udine 5 mila persone

In 5 mila, tra motociclisti, curiosi e appassionati del mondo delle due ruote, hanno partecipato al 5° motoraduno nazionale “Città di Udine”, organizzato dallo storico Motoclub Morena, da venerdì a domenica, con base in piazza Primo maggio.

Tra gli iscritti, giunti da ogni parte d’Italia, il gruppo più numeroso è il friulano “Eagles Team” e quello proveniente da più lontano il calabro “Bikers Solitari Lamezia Terme”. Friulano anche il partecipante più anziano: Sergio Odavini, classe 1948, del “Motoclub Morena”.

Scandita da due momenti clou - sabato, il giro turistico di circa 110 chilometri, con transito e sosta in diverse località, dal Bosco Romagno a Cormons, e, ieri, il moto-giro in omaggio alla città, con parata di una quindicina di chilometri fino a Tavagnacco e Martignacco -, la manifestazione è stata animata anche da momenti enogastronomici, con lo street food e prodotti tipici friulani, l’esposizione di moto d’epoca e l’esibizione di dj set Brothers in Soul, dj set Emistore e dj Comollo e Fabio Alisei.

Numerose anche le autorità. Inaugurata dal vicesindaco Alessandro Venanzi, l’edizione è stata chiusa dall’assessore comunale allo Sport Chiara Dazzan con le premiazioni di ieri, moderate dal giornalista Daniele Paroni.

Presenti anche il consigliere regionale Mauro Di Bert, il comandante della Polizia locale Eros Del Longo e la presidente dell’Associazione Donne operate al seno di Udine, Mariangela Fantin.

«Quest’evento rappresenta un’opportunità di associazionismo per chiunque possa usufruire delle bellezze del nostro territorio in modo slow», ha detto Di Bert. «Sono un’amante delle due ruote, ma quelle che mando avanti con i miei muscoli: la bicicletta – ha confessato l’assessore Dazzan –. Ma è una gioia quando si riesce a collaborare con manifestazioni di questo tipo, in cui il vero motore è la passione».

Il presidente del Motoclub Morena, Sergio Ammirati, cui a sorpresa il direttivo ha consegnato una targa di riconoscimento per il lavoro svolto a capo dell’associazione, che quest’anno festeggia il 45°anno di attività, ha ricordato come tra gli oltre 300 partecipanti ci fosse anche Anthony Lucente. «Un motociclista di Los Angeles – ha detto –, che porta avanti un progetto di beneficenza per la raccolta di fondi per le donne indiane fertili nella gestione igienica del ciclo mestruale, in un Paese che non le tutela».