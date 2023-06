la denuncia

Mandata via dal pronto soccorso dopo un’ora e mezza e una visita di 7 minuti: «Mia mamma non sapeva di avere un tumore»

La denuncia di Lucia Gobbi: la mamma Diomira era stata ricoverata in ospedale ma rimandata presto via. Nessuna diagnosi del male che poi l’ha uccisa qualche mese più tardi: «Lei soffriva e nessuno lo sapeva. Non ho potuto fare nulla per alleviare il suo dolore»

Lisa Zancaner