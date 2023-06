Scontro tra una moto e una bici: due feriti, uno è ricoverato a Cattinara in gravi condizioni

RUDA. Due uomini sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico, nel primo pomeriggio di lunedì 26 giugno per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Ruda, in via Udine, dove per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati una bicicletta e una moto.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico entrambi gli uomini rimasti feriti nell’incidente: ad avere la peggio è stata la persona che stava conducendo la bicicletta, che ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale triestino di Cattinara in gravi condizioni, incosciente.

L'uomo in sella alla moto, invece, è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Palmanova con ferite meno gravi.