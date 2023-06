Auto sfonda il guard rail e cade in una scarpata

MANZANO. Un’auto è finita in una scarpata dopo essere andata contro l’area di cantiere allestita per il consolidamento e messa in sicurezza del muro di sostegno dell’abbazia di Rosazzo.

Stando ai primi accertamenti, il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha abbattuto recinzioni e guardrail, terminando la sua corsa in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’elicottero del 118 e i vigili del fuoco