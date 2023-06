Sbanda e finisce in un dirupo, auto salvata dagli alberi

PORDENONE. I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti dopo le 23 di lunedì 26 giugno per la fuoriuscita autonoma di un'autovettura in un dirupo di Via Cansiglio a Caneva.

Il veicolo non è precipitato e si è “salvato” solo grazie ad alcuni alberi che ne hanno impedito la caduta nel torrente sottostante. Gli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo.

I pompieri hanno assicurato immediatamente la vettura all'autogru con dei fascioni, impedendo ulteriori scivolamenti verso il basso. Infine è stata recuperata e riposizionata sul piano stradale in completa sicurezza. Presenti i Carabinieri.