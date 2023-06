Scontro con un furgone, muore motociclista

RUDA. Con la moto contro un camion. Una persona ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 27 giugno per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Ruda dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una motocicletta e un furgone: a perdere la vita la persona che viaggiava sulla due ruote.

Il violento impatto è avvenuto mentre i due mezzi stavano percorrendo la strada regionale 351 che, per consentire le operazioni di soccorso, è rimasta temporaneamente chiusa al traffico veicolare.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del pronto intervento medico e l'elicottero del 118. Inutili, purtroppo, si sono rivelate le manovre salvavita avviate dal personale medico infermieristico, al quale non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso del motociclista.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Latisana e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della sede stradale e alla regolamentazione del traffico.