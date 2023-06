Pordenone, flash mob a difesa dei tigli di via Molinari

A Pordenone è cominciato sotto un cielo imbronciato il flash mob all'ex fiera di via Molinari, a difesa dei 68 tigli sani che sarebbero abbattuti nell'esecuzione del progetto comunale di riqualificazione dell'area. Diverse decine di persone, fra cui anche bambini (nei pressi c'è la scuola primaria Collodi), si sono date appuntamento all'ombra dei tigli per protestare e chiedere un dietrofront alla giunta Ciriani. Quest'ultima ha però già annunciato per sabato 1 luglio una conferenza stampa in cui ribadirà l'importanza del progetto, che comporterà, secondo l'esecutivo, anche migliorie alle palestre e ai campi di basket. Darne corso è l'unico sistema, secondo il Comune, per non perdere i soldi del Pnrr disponinili per la riqualificazione del quadrante Molinari (video Ambrosio/Petrussi).

02:23