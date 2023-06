Apu, primo bivio con Finetti: Vertemati non ama il passato

UDINE. Apu, pochi giorni e tanti nodi da sciogliere. La scadenza del 30 giugno, e con essa dei contratti per la stagione 2022-’23 è dietro l’angolo e sul tavolo ci sono ancora diverse questioni da sistemare per la coppia Gracis-Vertemati.

Non si tratta soltanto di giocatori a fine contratto, ma anche di collaboratori e in particolar modo degli assistenti che andranno a completare lo staff tecnico.

SUMMIT

Giovedì 29, alle 10, l’Apu presenterà alla stampa il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. È probabile che sia una giornata di annunci, sia per quanto riguarda il roster (è grande l’attesa per conoscere il futuro del capitano Michele Antonutti e del vicecapitano Vittorio Nobile), sia per il ruolo di viceallenatore.

La figura del secondo non è una questione da poco, anche perché nelle scorse settimane è stato uno dei nodi che ha rallentato la fumata bianca fra Adriano Vertemati e la società bianconera.

Carlo Finetti è ancora in corsa per il ruolo di primo assistente e fra oggi e domani incontrerà la coppia Gracis-Vertemati. È chiaro che l’incontro sarà decisivo, in un senso o nell’altro, e che giovedì alla presentazione di diesse e coach le carte saranno finalmente sul tavolo.

Anche per il secondo assistente è previsto un faccia a faccia in queste ore: il toscano Gabriele Grazzini vorrebbe restare a Udine esattamente come il suo corregionale Finetti, ne parlerà di persona con i due nuovi responsabili dell’area sportiva.

IN BILICO

Secondo i rumors Vertemati sarebbe più propenso a portare nello staff persone di sua fiducia, per uno “gruppo tecnico” a questo punto tutto nuovo che rompa i ponti col passato.

In società, però, Finetti gode di un ottimo credito ed è in questo senso che va letto il faccia a faccia in programma a stretto giro di posta.

In queste ore di decisioni importanti, inoltre, è previsto il rientro a Udine del presidente Alessandro Pedone, reduce da un periodo di ferie all’estero.

Il massimo dirigente bianconero sarà presente giovedì al “battesimo” della coppia Gracis-Vertemati, ma ha in agenda anche altri incontri, compreso quello con Luigino Sepulcri.

Anche per la figura del preparatore atletico, infatti, c’è da capire che direzione intraprendere per l’Apu nella sua versione 2023-2024.