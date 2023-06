Lavoro nero e mancato rispetto delle norme di sicurezza: chiusi un distributore, un emporio e una pizzeria

Il Nucleo Ispettorato carabinieri del lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari di Udine, Cividale e Latisana, nei giorni scorsi ha svolto controlli nel settore dei pubblici esercizi e commercio.

L’attività, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

I controlli, svolti sull’intero territorio provinciale, hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali la mancata redazione e aggiornamento del Dvr, la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l’omessa sorveglianza sanitaria e la presenza di manodopera in nero, i presidi antincendio e il primo soccorso.

Sono stati controllati quattro pubblici esercizi e due attività commerciali. Sono state sospese le attività di due pubblici esercizi e due attività commerciali per gravi violazioni sulla sicurezza e presenza di lavoratori “in nero”. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 90.000 euro.

In particolare, sanzioni per oltre 32.000 euro in due pubblici esercizi a Lignano Sabbiadoro: un bar all’interno del quale è stata riscontrata l’omessa manutenzione dei presidi antincendio e l’omessa formazione antincendio e primo soccorso e la mancanza di una cassetta di primo soccorso. Sanzioni pari a 15.000 euro.

E una Sala slot all’interno della quale è stata riscontrata l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e la mancanza di una cassetta di primo soccorso. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza. Sanzioni pari a 17.000 euro.

Sanzioni per oltre 10.000 euro in un pubblico esercizio: si tratta di un bar di Tavagnacco all’interno del quale è stata riscontrata la mancata manutenzione dei presidi antincendio e l’omessa visita medica per lavoratori minori.

Sanzioni per oltre 30.000 euro in un’attività commerciale. Si tratta di un emporio di Pozzuolo dove i carabinieri hanno riscontrato la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa manutenzione dei presidi antincendio, la mancanza di una cassetta di primo soccorso, l’omessa formazione sulla sicurezza dei lavoratori e l’uscita di emergenza ostruita. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sanzioni per oltre 6.000 euro in un distributore di carburanti e attività di autolavaggio a Basiliano, dove è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero su tre impiegati. E’ stata disposta la sospensione dell’attività.

Sanzioni per oltre 16.000 euro in una pizzeria di Tarcento, all’interno della quale sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro nero: in particolare, non era stato redatto il documento di valutazione dei rischi (Dvr) ed è stata riscontrata l’omessa manutenzione dei presidi antincendio. Anche in questo caso è stata disposta la sospensione dell’attività.