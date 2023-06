Scontro tra auto e scooter, ferito un uomo di cinquant’anni

LIGNANO. Incidente stradale a Lignano Sabbiadoro nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Casa Bianca intersezione via Tagliamento (altezza rotonda): si sono scontrati una vettura e uno scooter.

A bordo dello scooter un uomo di 50 anni, rimasto ferito. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano e l'elisoccorso.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente. La chiamata di aiuto è stata transitata alla sala operativa della Sores dagli operatori del Servizio Nue112 del Friuli Venezia Giulia.