il ricordo

Il dolore della mamma del ventenne morto a Ruda: «Mancavano poche ore, doveva dare un esame all’università»

L’incidente che gli è costato la vita è accaduto nei pressi di Ruda. «Si preoccupava sempre per me e per suo padre. Voleva che sentissimo l’amore che provava per noi»

Elisa Michellut