Scontro tra due automobili, uomo di 35 anni incastrato nell’abitacolo

SEDEGLIANO. Scontro tra due automobili, un uomo di 35 anni incastrato nell’abitacolo. Sono questi gli elementi dell’incidente stradale accaduto a Turrida di Sedegliano nel pomeriggio di mercoledì, 28 giugno, che ha coinvolto due vetture.



Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.



L'uomo, 35 anni, che è rimasto incastrato nell’abitacolo è stato soccorso dai medici e trasportato in volo in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, stabile e cosciente.