Si scontrano una moto e un’auto, grave un giovane

Un ragazzo, che viaggiava in sella a una moto, è rimasto ferito, nella tarda mattinata di mercoledì 28 giugno, a seguito di un incidente stradale accaduto a Manzano, in via Ferrovia.

Si è scontrato con un'auto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Cividale del Friuli e l'elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in volo, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Udine.

Attivati i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Ci sono stati rallentamenti al traffico per il tempo necessario a consentire le operazioni di soccorso.