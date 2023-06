Festa del sacrificio a Udine, 1500 musulmani in preghiera

Millecinquecento musulmani e musulmane di tutte le provenienze ed età si sono radunati stamattina alle 8:30 al campo sportivo di via Canapificio a Udine per partecipare alla preghiera della festa del sacrificio, il più importante appuntamento del calendario islamico che ricorda l’episodio raccontato sia nella Bibbia che nel Corano di Abramo che decide di sacrificare suo figlio Isacco, ma ppi su ordine di Dio l’angelo Gabriele gli dice di sacrificare un montone al posto del figlio. Oggi in terra islamica tutte le famiglie che se lo possono permettere savrificano un animale e ne donano parte delle carni ai bisognosi, per i quali in molti casi questa è l’unica occasione dell’anno in cui mangiare carne. in Italia, in ossequio alle leggi vigenti, i musulmani delegano i sacrifici ai macelli autorizzati. Servizio di Marco Orioles

03:40