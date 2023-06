Incendio in via Bariglaria a Udine, residenti soccorsi e 4 appartamenti inagibili: chiuse le attività commerciali al piano terra

«Abbiamo visto tanto fumo nero e ci siamo precipitati fuori casa per chiamare e chiedere aiuto». Un vasto incendio ha colpito una palazzina di via Bariglaria, questa mattina, giovedì 29 giugno, al civico 24 a Udine.

Incendio in via Bariglaria a Udine, i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono partite da un appartamento, scala B, che si trova proprio al centro della struttura che ospita, oltre a 41 appartamenti, anche al pian terreno una farmacia, un’autoscuola e un bar. Fortunatamente nessuna persona era all’interno dell’abitazione e ancora sono sconosciute le cause del rogo.

L'incendio in via Bariglaria: le fiamme partite da un appartamento centrale della palazzina

Sul posto stanno operando sette squadre dei vigili del fuoco ancora impegnate a domare l’incendio che ha reso inagibili almeno quattro appartamenti della palazzina. Tanto spavento per i residenti del condominio che si sono radunati fuori in attesa di valutare danni ed eventualmente rientrare a casa: alcuni sono stati soccorsi per aver respirato fumo.

«Parti comuni e appartamenti evacuati, verificheremo i danni e avvieremo l’iter con l’assicurazione per risolvere il problema», ha detto l’amministratore di condominio Arno Marcucci. Tutte le attività commerciali sono state precauzionalmente evacuate. Sul posto ambulanze, un’automedica e la polizia locale che sta deviando il traffico sulle laterali di via Bariglaria.

Incendio in via Bariglaria, il punto dei vigili del fuoco: "Appartamento distrutto dalle fiamme, non c'erano persone dentro"



«Stiamo controllando tutti gli appartamenti, abbiamo bonificato quello da cui è partito il rogo». A fare un bilancio della situazione è Christian Marton, funzionario dei vigili del fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. «Le fiamme si vedevano dal primo piano, sopra l’autoscuola. Uscivano dalle tapparelle, da entrambi i lati dell’appartamento».