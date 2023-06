Incendio in via Bariglaria a Udine, i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

«Abbiamo visto tanto fumo nero e ci siamo precipitati fuori casa per chiamare e chiedere aiuto». Un vasto incendio ha colpito una palazzina di via Bariglaria, questa mattina, giovedì 29 giugno, al civico 24 a Udine. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono partite da un appartamento, scala B, che si trova proprio al centro della struttura che ospita anche al pian terreno una farmacia, un’autoscuola e un bar. Fortunatamente nessuna persona era all’interno dell’abitazione e ancora sono sconosciute le cause del rogo.



Videoproduzioni Petrussi - L'articolo