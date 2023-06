Incendio in via Bariglaria, il punto dei vigili del fuoco: "Appartamento distrutto dalle fiamme, non c'erano persone dentro"

Un vasto incendio è scoppiato da un appartamento al primo piano in via Bariglaria, al civico 24, questa mattina, giovedì 29 giugno. Alcune persone sono state soccorse per aver respirato fumo, molti appartamenti sono inagibili mentre l'abitazione coinvolta dal rogo è andata per la gran parte distrutta. Ecco il bilancio e il punto con i vigili del fuoco e l'amministratore di condominio (Video Rosso e Cesare) - L'articolo

