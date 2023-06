Allarme bomba a Udine, evacuato il parco Brun

UDINE. Una telefonata: nel parco Brun, a Udine, è stata posizionata una bomba. L’allarme è scattato intorno alle 20 di venerdì 30 giugno, quando al telefono una voce ha informato della possibile presenza di un ordigno nell’area verde limitrofa a piazzale Chiavris.

Il parco, in quel momento, stava ospitando centinaia tra famiglie e bambini e visto che in serata dovevano esibirsi alcuni gruppi di animazione musicale. La telefonata che annunciava la presenza di una bomba all’interno del parco ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza da parte del personale della Questura di Udine: gli agenti accorsi sul posto hanno subito fatto evacuare il parco, in attesa dell’arrivo degli artificieri, al momento all’opera per setacciare il parco per confermare l’effettiva presenza di un ordigno esplosivo.

Per sicurezza è stato chiuso anche l’accesso stradale sul vicino viale Vat.